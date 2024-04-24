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Terör örgütü PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı.

Abdullah Sarica  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Terör örgütü PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çakmak, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yurt dışı faaliyetlerinde aktif yer aldığı belirlenen Çakmak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çakmak tutuklandı.

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