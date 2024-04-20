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Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu Mürsel Durmaz, İstanbul'da yakalandı.

Emrah Gökmen  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu İstanbul'da yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Zeynel" kod adlı Mürsel Durmaz'ın, Almanya'dan uçakla İstanbul'a geleceği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, örgütün Avrupa alanındaki eylem ve etkinliklerinde aktif olarak yer aldığı tespit edilen Durmaz'ı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu İstanbul'da yakalandı
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