Dolar
39.22
Euro
44.69
Altın
3,312.06
ETH/USDT
2,509.60
BTC/USDT
105,510.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi İsmet Topçu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Rusya, Ukrayna'ya İstanbul müzakerelerindeki anlaşmalara uyması için çağrıda bulundu

İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Ukrayna'ya sağlanan anlaşmalara uyması için çağrıda bulundu.

Dmitri Chirciu  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Rusya, Ukrayna'ya İstanbul müzakerelerindeki anlaşmalara uyması için çağrıda bulundu

Moskova

​​​​Medinskiy, Telegram kanalından Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 6 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelere dair açıklamalarda bulundu.

Müzakerelerde Ukrayna ile 6 bin askerin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır yaralı ve hasta askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varıldığına dikkati çeken Medinskiy, Rus tarafının bu anlaşmaların uygulanmasına yönelik çalışmaları başlattığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Medinskiy, "1212 askerin dondurulan cesetleri, frigorifik araçlarla takas alanına ulaştırıldı. Geriye kalan cesetler de yolda. Bununla birlikte takas sürecini başlatmak için Ukrayna'ya ağır yaralı, hasta ve 25 yaş altında 640 askerden oluşan ilk liste verildi." ifadelerini kullandı.

Bunun için Rusya Savunma Bakanlığından temas grubunun sınırda bulunduğunu dile getiren Medinskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulünü ve esir değişimini beklenmedik bir şekilde belirsiz süreyle erteledi. Ukrayna tarafından grup, takas yerine nedense gelmedi. Belirtikleri sebepler tuhaf. Kiev'i takvime, varılan tüm anlaşmalara sıkı sıkıya uymaya ve değişime derhal başlamaya çağırıyoruz. Anlaştığımız gibi her taraftan 1200 askere eve dönme fırsatı vermek lazım. Ayrıca, 6 bin Ukraynalı askerin dondurulan cesetlerini almaya çağırıyoruz. Yerimizdeyiz ve çalışmaya hazırız."

Rus basınında yer alan haberlerde ise Ukrayna'ya teslim edilecek cesetleri taşıyan frigorifik araçların sınıra yakın Bryansk bölgesinde bulunduğu bildirildi.

"İstanbul'da varılan tüm anlaşmaları uygulamaya hazırız"

Ukrayna ile müzakerelerdeki Rus heyetinde yer alan Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin de İstanbul'da varılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik çalışmaları bugün başlattıklarını belirtti.

Ukrayna tarafının bugün yapılması planlanan değişimi onaylamadığına ve süresiz ertelediğine dikkati çeken Zorin, "İstanbul'da varılan tüm anlaşmaları uygulamaya hazır olduğumuzu teyit ediyorum. Tüm cesetleri teslim etmeye ve esir asker değişimini belirlenen formüle göre gerçekleştirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD: Trabzon'daki sel ve taşkın sonrası 120 kişinin acil ihtiyaçları için destek sağlandı
Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu
İstanbul'da bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türk edebiyatının "Mona Roza"sı vefat etti
İstanbullular bayramın ikinci gününde sahil ve parklarda vakit geçirdi

Benzer haberler

Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu

Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu

Rusya, Ukrayna'ya İstanbul müzakerelerindeki anlaşmalara uyması için çağrıda bulundu

Ukrayna: Rusya'nın 9 füze ve 206 İHA ile saldırısında 3 kişi öldü

Rusya Merkez Bankası Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürdü

Rusya Merkez Bankası Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürdü
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor
Rusya: Ukrayna’nın Rus askeri hava üslerine saldırılarına yanıt uygun görüldüğünde verilecek

Rusya: Ukrayna’nın Rus askeri hava üslerine saldırılarına yanıt uygun görüldüğünde verilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet