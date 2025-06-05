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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı 12,5 ton kaçak alkollü içkiye el koydu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda gerçekleştirilen operasyonda 15 milyon lira değerinde 12,5 ton alkollü içki ele geçirildi.

Hülya Ömür Uylaş  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Ticaret Bakanlığı 12,5 ton kaçak alkollü içkiye el koydu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonun Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden alınan uyarı üzerine başlatıldığı bildirildi.

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ATS cihazı takılı tırdan bu cihazın söküldüğüne ilişkin bildirim alınması üzerine, Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle koordineli operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada, " Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda yapılan kontrollerde, tırda yaklaşık 12,5 ton (23 bin 694 şişe) kaçak içki tespit edildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirlendi. Operasyonda kaçak içkilere ve ilgili araca el konuldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, soruşturmanın, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürüldüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak fiziki denetimlerin yanı sıra dijital teknolojilerle desteklenen risk analiz sistemlerimizle kaçakçılıkla mücadelede etkinliğimizi sürekli artırıyor, toplum sağlığını tehdit eden, ticari düzeni bozan ve vergi kayıplarına yol açan tüm yasa dışı faaliyetlerin karşısında kararlılıkla duruyoruz. Bakanlık birimlerince yürütülen denetim ve operasyonlar, ülke ekonomisinin korunması, adil rekabet ortamının sağlanması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin teminat altına alınması hedefleri doğrultusunda aralıksız devam etmektedir."


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