Dünya

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, ICE operasyonlarının genişletileceğini duyurdu

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) ülkenin büyük şehirlerindeki operasyonlarını genişletmeyi planladığını doğruladı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, ICE operasyonlarının genişletileceğini duyurdu

Ankara

Noem, CBS News'ün "Face the Nation" programına verdiği röportajda, ICE operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ICE'nin Chicago'daki operasyonlarına "daha fazla kaynak ayırmayı" planladığını belirten Noem, "Chicago'da, Illinois'de ve diğer eyaletlerde ICE ile devam eden operasyonlarımız var ve yasalarımızı uyguladığımızdan emin oluyoruz. Ancak bu operasyonlara daha fazla kaynak eklemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Noem, birçok şehrin "suç ve şiddetle mücadele ettiğini" vurgulayarak "Bu nedenle, hiçbir şeyi masadan kaldırmadık. Gerekli kaynak ve ekipmana sahip olduğumuzdan emin oluyoruz." dedi.

San Francisco, Boston, Chicago gibi ABD şehirlerini daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için halkı "suçla mücadelede" federal hükümetten yardım talep etmeye çağıran Noem, sadece Chicago değil diğer bölgelerde de ICE operasyonlarının gündemde olduğunu ifade etti.

Noem, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın bize söylediği gibi, ülke genelinde en kötülerin peşine düşmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Her şehrin daha güvenli hale getirilmesi için değerlendirildiğini aktaran Noem, hiçbir şeyin "siyasi bir bakış açısıyla" yapılmadığını söyledi.



