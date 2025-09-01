Dolar
Dünya

Trump, Washington'da suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini, artık suçsuz bir bölge olduğunu savundu.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Trump, Washington'da suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini belirtti Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından Washington'daki suç oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Washington'da suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini ifade eden Trump, şehri "artık suçsuz bölge" olarak tanımladı.

Trump, paylaşımında "Bunu Chicago, Los Angeles, New York ve hatta suçun kol gezdiği Baltimore şehri için de söylemek güzel olmaz mıydı?" diye sordu.

"Bu, bir mucize değil"

Şehrin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın suç oranlarını sıfıra indirmek için kendisiyle çalıştığını belirten Trump, Bowser'ı bu süreçteki işbirliği dolayısıyla övdü.

Trump, Bowser'ın halk desteğinin kısa sürede yüzde 25 arttığını iddia ederek, "Washington halkı, gittiği her yerde suçu durdurduğu için ona teşekkür ediyor. Bu, bir mucize değil, sıkı çalışma, cesaret ve akıllı olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında California Valisi Gavin Newsom, Illinois Valisi JB Pritzker, Maryland Eyalet Valisi Wes Moore ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ı eleştiren Trump, bu isimlerin şiddet suçlarını meşrulaştırmaya çalıştıklarını ileri sürdü.

Trump, ABD'nin Los Angeles kentinde ocak ayında başlayan ve binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan orman yangınlarına ve "isyanlara" gönderme yaparak bu olaylara "Erken müdahale etmeseydik Los Angeles Olimpiyatları kaybederdi." ifadesini kullandı.

