Dolar
41.11
Euro
48.18
Altın
3,475.45
ETH/USDT
4,395.50
BTC/USDT
108,967.00
BIST 100
11,269.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aydın’da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kastamonu’nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Milli Basketbolcu Adem Bona, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Estonya ile oynanan maçın ardından Riga Arena’da basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi -VTR-
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, ilaç firmalarından Kovid-19 salgınına ilişkin veriler konusunda şeffaflık istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Pfizer ve diğer firmalardan, ilaçlarının Kovid-19 salgını karşısındaki başarı oranlarına yönelik tartışmaların son bulması için ilgili verileri kamuoyuyla paylaşmalarını talep etti.

Emirhan Demir  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
ABD Başkanı Trump, ilaç firmalarından Kovid-19 salgınına ilişkin veriler konusunda şeffaflık istedi

Ankara

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, etkili olup olmadığı konusunda kamuoyunda görüş ayrılıklarına neden olan Kovid-19 ilaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlaç firmalarının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında piyasaya sürdüğü ürünlerin başarılı olduğunu doğrulamasının önem teşkil ettiğini belirten Trump, "Pfizer ve diğerleri bana olağanüstü veriler gösterdi ama bu sonuçları kamuoyuna göstermiyorlar. Neden?" ifadelerini kullandı.

Trump, firmalara, verilerini derhal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve halkla paylaşarak ilaçların etkilerine yönelik tartışmalara nokta koyma çağrısı yaptı.

Aşılara karşı olumsuz tutumuyla bilinen Robert F. Kennedy Jr'ın başında olduğu ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, 5 Ağustos'ta Kovid-19 salgını döneminde başlatılan ve yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki mRNA aşı geliştirme faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirileceğini duyurmuştu.

Trump yönetimi, 29 Mayıs'ta da aşı geliştirmesi için Moderna şirketine verilen yaklaşık 766 milyon dolarlık ödeneği iptal etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi
Orman yangınlarına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde yoğun diplomasi trafiği
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı

Benzer haberler

AB Konseyi Başkanı Costa, Filistin temsilcilerinin BM Genel Kuruluna katılması gerektiğini söyledi

AB Konseyi Başkanı Costa, Filistin temsilcilerinin BM Genel Kuruluna katılması gerektiğini söyledi

Trump, Washington'da suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini belirtti

ABD Başkanı Trump, ilaç firmalarından Kovid-19 salgınına ilişkin veriler konusunda şeffaflık istedi

Lübnanlı uzmanlara göre, Hizbullah’ın silahsızlandırılma süreci karmaşık ve İsrail’in adımlarına bağlı

Lübnanlı uzmanlara göre, Hizbullah’ın silahsızlandırılma süreci karmaşık ve İsrail’in adımlarına bağlı
New York Times: İsrail'in Gazze'deki yayın yasağı savunulamaz

New York Times: İsrail'in Gazze'deki yayın yasağı savunulamaz
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, ICE operasyonlarının genişletileceğini duyurdu

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, ICE operasyonlarının genişletileceğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet