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Milli Savunma Bakanlığı 'Cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberi yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, askeri öğrenci alımına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmadığını, tek bentteki hükmün iki bent halinde düzenlendiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 11.12.2021
Milli Savunma Bakanlığı 'Cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberi yalanladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bazı internet sitelerinde, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle ilgili "MSB’den cinsel hayat yönetmeliği" başlıklı haberlere yer verildiğini belirtti.

"Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te, haberde yer aldığı gibi yeni yapılan bir düzenleme bulunmadığını vurgulayan Bakanlık kaynakları, tek bentteki hükmün iki bentte tekrar aynı şekilde düzenlendiğini bildirdi.

Yönetmeliklerin, dış kaynaktan subay ve astsubay alımına ilişkin hususlara yönelik düzenlemenin bu maddelere atıfla yapılabilmesi için hazırlanan teknik bir düzenleme olduğunu kaydeden Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Haberin başlığı gerçekleri çarpıtma, yalan ve iftiralar ile Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak amacını taşımaktadır. Haber içeriği de bu durumu açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

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