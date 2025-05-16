Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya geldi.
Ankara
Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Al Sani'yi, Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
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İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Al Sani, Onur Kıtası'nı selamladı.
Güler ve Al Sani, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.