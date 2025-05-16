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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya geldi.

Utku Şimşek  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Al Sani'yi, Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

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İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Al Sani, Onur Kıtası'nı selamladı.

Güler ve Al Sani, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

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