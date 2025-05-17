Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemi 19 Mayıs'ta halkın ziyaretine açılacak
Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 geminin, 29 limanda halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 19 Mayıs'ta 10.00-17.00 saatlerinde limanlarda ziyaret edilebilecek.
🗓️ 19 Mayıs 2025— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2025
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 29 gemi ile 29 liman ziyareti gerçekleştirilecektir. Gemilerimiz 10.00 - 17.00 arası ziyarete açık olacaktır.
Tüm halkımız davetlidir.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/PPf24B9PoX
Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar şunlar:
"Akçakoca, Alanya, Amasra, Anamur, Antalya, Bodrum, Bozcaada, Çanakkale, Çeşme, Didim, Dikili, Dolmabahçe, Enez, Erdek, Fethiye, Foça, Gazimağusa, Giresun, Girne, Göcek, Gökçeada, İzmir, Kaş, Karadeniz Ereğli, Kuşadası, Marmaris, Mersin, Samsun ve Taşucu."
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