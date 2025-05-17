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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemi 19 Mayıs'ta halkın ziyaretine açılacak

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 geminin, 29 limanda halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.

Abdullah Sarica  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemi 19 Mayıs'ta halkın ziyaretine açılacak

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 19 Mayıs'ta 10.00-17.00 saatlerinde limanlarda ziyaret edilebilecek.

Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar şunlar:

"Akçakoca, Alanya, Amasra, Anamur, Antalya, Bodrum, Bozcaada, Çanakkale, Çeşme, Didim, Dikili, Dolmabahçe, Enez, Erdek, Fethiye, Foça, Gazimağusa, Giresun, Girne, Göcek, Gökçeada, İzmir, Kaş, Karadeniz Ereğli, Kuşadası, Marmaris, Mersin, Samsun ve Taşucu."

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