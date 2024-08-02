Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Umerov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Umerov, onur kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından Güler ve Umerov bakanlık binasına geçerek görüştü.
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’u askerî törenle karşıladı. Her iki Bakan Millî Savunma Bakanlığında bir görüşme gerçekleştirdi.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/dZ984TIALt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2024