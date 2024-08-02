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Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

Utku Şimşek  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile bir araya geldi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Umerov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Umerov, onur kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından Güler ve Umerov bakanlık binasına geçerek görüştü.

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