Dolar
34.87
Euro
36.64
Altın
2,696.07
ETH/USDT
3,724.20
BTC/USDT
98,398.00
BIST 100
10,057.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarından itibaren fırtına bekleniyor.

Yıldız Nevin Kasım  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinde batısı, akşam saatlerinden itibaren genelinde, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren de 7 ila 9, yer yer 10 kuvvetinde kuvvetli ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Denizde görülecek fırtınanın, cuma günü gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in batısında cumartesi öğle saatlerinde de doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Çıldır Gölü'nün buz tutmayan kıyılarındaki iskelelerinde dalgaların etkisiyle sarkıtlar oluştu
Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı kuruldu

Benzer haberler

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına bekleniyor

Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı
Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında akşam seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında akşam seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet