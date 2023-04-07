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MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

İsa Toprak  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-30 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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