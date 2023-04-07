MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ankara
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-30 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.