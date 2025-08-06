e-YDS başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 23 Ağustos'ta yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/9 İngilizce) başvuruları başladı.
Ankara
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2025/9 İngilizce, 23 Ağustos'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.
Adaylar, sınav başvurularını 14 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.
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