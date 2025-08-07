TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM'nin 17 Ağustos'ta yapılacak TUS ve STS Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Ağustos'ta yapılacak 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı