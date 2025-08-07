Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. -VTR-
logo
Gündem

TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'nin 17 Ağustos'ta yapılacak TUS ve STS Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

Şeyma Güven  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Ağustos'ta yapılacak 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı

