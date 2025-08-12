Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya’da STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Eğitim

2025-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı yarın başlayacak

2025-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı yarın başlayacak.

Dilhan Türker Yıldız  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
2025-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı yarın başlayacak

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla ÖSYM tarafından merkezi Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yapılacak.

2025-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı, 13-15 Ağustos'ta düzenlenecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ÖZYES, toplam 6 oturumda yapılacak, oturumlar 300 dakika sürecek. Sabah oturumları saat 08.30'da başlayacak, 13.30'da sona erecek. Öğleden sonraki oturumlar ise 14.30'da başlayacak, 19.30'da sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, kağıt tabanlı ve elektronik ortamdaki sınav uygulamalarına bir yenisini ekleyerek ÖZYES'i fiziki yeterlilik testi şeklinde geçen yıl ilk defa düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl 6 oturum şeklinde düzenlenecek sınava toplam 26 bin 447 aday başvurdu. Bu adaylardan 853'ü milli sporcu, 166'sı engelli aday durumunda." bilgisini paylaştı.

Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verileceğini ve en iyi derecelerin işleme alınacağını aktaran Ersoy, "Engelli adaylara da 2025-ÖZYES'te Fiziki Yeterlilik Testi uygulanacak. Engelli adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacak. Oturumlarda emniyet personeli dahil 6 bin 671 görevli sahada olacak. Sınavda görev alacaklara kolaylıklar, sınava katılacak adaylara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Uluslararası Balkan Üniversitesi, AB uyum süreci hazırlıklarını sürdürüyor
Sakarya Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu hizmete açıldı
Milli Savunma Bakanı Güler: Ülkemizin güvenliği daha da güçlenirken milletimizin ebedi kardeşliği de pekişmiş olacaktır
Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi'nde başlatılan pina midyeleri ve deniz çayırları projesine ilişkin paylaşım
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

