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Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kamil Altıparmak  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa

Alınan bilgiye göre, Hacı Tufan Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliğine bağlı 2 uçak, 2 arazöz ile çok sayıda personel yönlendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

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Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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