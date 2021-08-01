Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Manavgat'taki orman yangınında vatandaşlara su taşıyan kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında görevli ekipler ile vatandaşlara içme suyu taşıyan kişi, yolda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Fatih Hepokur   | 01.08.2021
Manavgat'taki orman yangınında vatandaşlara su taşıyan kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Antalya

Manavgat'ta 5 gündür devam eden orman yangını nedeniyle Antalya'nın her ilçesinden vatandaşlar, su, buz ve gıda yardımı sağlayabilmek için seferber oldu.

Reklam ve tabela işiyle uğraşan ve 2 gündür ormanlık alanında mücadele eden ekipler ile bölge halkına kamyonuyla su taşıyan 41 yaşındaki Yusuf Demirli, su yüklediği kamyonuyla yola çıktı.

Ilıca Mahallesi'ne geldiği sırada fenalaşması üzerine yanındaki arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bu sırada yoldan geçen bir sağlık çalışanının ilk müdahaleyi yaptığı Demirli, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen 2 çocuk babası Demirli'nin cenazesi, Boztepe Mahallesi'ndeki köy mezarlığına defnedilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini aştı
Pfizer/Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği için aşı fiyatlarını artırdı
Dünya genelinde 4 milyar 140 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
TESK, iş yerlerinde Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırladı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 259'a çıktı

Benzer haberler

Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya ile Gündoğmuş'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya ile Gündoğmuş'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Yanık: Sosyal Yardımlar fonumuzdan toplam 21 milyon lira yangın sebebiyle kaynak aktarımı yaptık

Bodrum'daki orman yangınını söndürmek için herkes seferber oldu

Sağlık Bakanı Koca yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Koca yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı
Ülke genelinde 111 yangın kontrol altına alındı

Ülke genelinde 111 yangın kontrol altına alındı
Manavgat'taki orman yangınında vatandaşlara su taşıyan kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Manavgat'taki orman yangınında vatandaşlara su taşıyan kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti