Malatya'da devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı.
Malatya
A.Ç. yönetimindeki 02 EC 806 plakalı tır çekicisi, Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde başka bir trafik kazası için yolda güvenlik önlemi alan Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere çarptı.
Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi.
Kazada devrilen çekicinin altında kalan polis memuru Lütfü Beykoz (35) şehit oldu, polis memuru M.H.T. ise İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, kaza yerinde incelemelerde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralı meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. Şehidimizin makamı ali olsun, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de taziye mesajı yayımladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Malatya'da şehit olan polis memuru Beykoz için taziye mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için başsağlığı diledi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Milletimizin başı sağ olsun. Malatya Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurumuz Lütfü Beykoz, meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.