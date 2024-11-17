Dolar
34.44
Euro
36.29
Altın
2,563.07
ETH/USDT
3,070.10
BTC/USDT
89,461.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Malatya'da devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı.

Buğrahan Ayhan, Yeter Erdine, Oktay Demirci  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Malatya'da devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı

Malatya

A.Ç. yönetimindeki 02 EC 806 plakalı tır çekicisi, Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde başka bir trafik kazası için yolda güvenlik önlemi alan Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere çarptı.

Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Kazada devrilen çekicinin altında kalan polis memuru Lütfü Beykoz (35) şehit oldu, polis memuru M.H.T. ise İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralı meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. Şehidimizin makamı ali olsun, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de taziye mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Malatya'da şehit olan polis memuru Beykoz için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Malatya Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurumuz Lütfü Beykoz, meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un simgeleri Dünya Prematüre Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı
Mersin'de yıldırım düşen binadan kopan beton parçaları kafe ve 2 araca hasar verdi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Malatya'da devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı
Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk hava sahasını kullanma talebini reddetti

Benzer haberler

Malatya'da devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı

Malatya'da devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı

İstanbul'da haklarında yakalama emri ve hapis cezası bulunan 1923 kişi gözaltına alındı

Adana merkezli "Kuyu-37" operasyonlarına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı

Malatya'da depremden etkilenen üreticilere 358 milyon lira destek sağlandı

Malatya'da depremden etkilenen üreticilere 358 milyon lira destek sağlandı
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi

Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
İstanbul'da kaldırımda yürürken aracın çarptığı hemşire hayatını kaybetti

İstanbul'da kaldırımda yürürken aracın çarptığı hemşire hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet