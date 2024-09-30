Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5'i jandarma 8 kişi yaralandı
Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.
Malatya
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 44 JAA 219 plakalı jandarma devriye aracıyla 58 ABB 674 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolunun Kendirli mevkisinde çarpıştı.
Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevden dönen jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 5’i jandarma personeli 8 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış, tedavilerine başlanmıştır. Acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.