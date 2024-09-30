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Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5'i jandarma 8 kişi yaralandı

Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.

Yeter Erdine  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5'i jandarma 8 kişi yaralandı

Malatya

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 44 JAA 219 plakalı jandarma devriye aracıyla 58 ABB 674 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolunun Kendirli mevkisinde çarpıştı.

Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevden dönen jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 5’i jandarma personeli 8 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış, tedavilerine başlanmıştır. Acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5'i jandarma 8 kişi yaralandı
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