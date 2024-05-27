"Mahzen-49" operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi, 30 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen "Mahzen-49" operasyonlarında organize suç örgütünün çökertildiğini, 30 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.
Çankırı merkezli 9️⃣ ilde düzenlenen “MAHZEN-49” operasyonlarında; Elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 27, 2024
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 3️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;… pic.twitter.com/SaUo8R9BQk
Elebaşının da aralarında bulunduğu 30 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz️. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, korkutma ve zorla para alma amaçlı işyeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi."
Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 15 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve para ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğine işaret ederek, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.