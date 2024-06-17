Türk Kızılay, Musul’da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı
Türk Kızılay, Irak’ın Musul kentinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımında bulundu.
Musul
Türk Kızılayın Musul’daki kurban eti dağıtımına, Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı ve Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Çetin Bayatlı katıldı.
Kurban bayramı dolayısıyla kentte ihtiyaç sahibi ailelere toplam 740 poşet et dağıtımı gerçekleştirildi.
Türk Kızılay, bayram münasebetiyle Irak’ın çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı yapıyor.
Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla Erbil’de 50 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.