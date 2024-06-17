Dolar
32.78
Euro
35.05
Altın
2,317.70
ETH/USDT
3,568.90
BTC/USDT
66,286.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 günü trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Abdullah Sarica  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 günü trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirtti.

Bayram tatilinin ikinci günü 16 Haziran Pazar 24 saatlik sürede 726 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, bu kazalarda 11 kişinin hayatını kaybettiğinin, 1295 kişinin ise yaralandığının bilgisini verdi.

Ekiplerin, 289 bin 700 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, 18 bin 889 aracı hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı.

"Bayram tatilinin ilk 2 gününde (cumartesi ve pazar) maalesef 16 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 716 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 günü trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybetti
Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Sağlık Bakanı Koca, kurban kesimi sırasında 16 bin kişinin yaralandığını açıkladı
Bakan Yerlikaya'dan, şehit Astsubay Kaya'nın Konya'daki ailesine bayram ziyareti

Benzer haberler

Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 günü trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 günü trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya'dan, şehit Astsubay Kaya'nın Konya'daki ailesine bayram ziyareti

Kurban Bayramı tatilinin birinci günü trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Filistinli kardeşlerimizin, bu bayram günü vesilesiyle kurtuluşa ermesini niyaz ediyorum

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Filistinli kardeşlerimizin, bu bayram günü vesilesiyle kurtuluşa ermesini niyaz ediyorum
Son 9 günde gerçekleştirilen denetimlerde 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldı

Son 9 günde gerçekleştirilen denetimlerde 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldı
Bakan Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının 185'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının 185'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet