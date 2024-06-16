İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan emniyet kemeri uyarısı: Kemerimizi takalım ki yolun sonu bayram olsun
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatiline ilişkin mesajında yolculuklarda emniyet kemerisi takılması uyarısında bulundu.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dün başladığını anımsattı.
"Binlerce vatandaşımız ailelerine, sevdiklerine, anne babalarına kavuşmak için yollardaydı, hala yollarda olan vatandaşlarımız var." ifadesini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Aklımızdan hiç ama hiç çıkarmamamız gereken önemli bir detayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Emniyet kemeri. Lütfen, araçlarımızda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Kemerimizi takalım ki yolun sonu bayram olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.