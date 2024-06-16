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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan emniyet kemeri uyarısı: Kemerimizi takalım ki yolun sonu bayram olsun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatiline ilişkin mesajında yolculuklarda emniyet kemerisi takılması uyarısında bulundu.

Esra Ağaçyetiştiren  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan emniyet kemeri uyarısı: Kemerimizi takalım ki yolun sonu bayram olsun

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dün başladığını anımsattı.

"Binlerce vatandaşımız ailelerine, sevdiklerine, anne babalarına kavuşmak için yollardaydı, hala yollarda olan vatandaşlarımız var." ifadesini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aklımızdan hiç ama hiç çıkarmamamız gereken önemli bir detayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Emniyet kemeri. Lütfen, araçlarımızda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Kemerimizi takalım ki yolun sonu bayram olsun."

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