Son 9 günde gerçekleştirilen denetimlerde 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6-14 Haziran'da 2 milyon 675 bin 510 aracın denetlendiğini, toplam 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun." notuyla Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 6-14 Haziran'da gerçekleştirilen denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.
HIZINI DÜŞÜR,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 15, 2024
YOLUN SONU BAYRAM OLSUN❗️
Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında:
2️⃣ Milyon 6️⃣7️⃣5️⃣ bin 5️⃣1️⃣0️⃣ araç denetlendi.
❌ Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan… pic.twitter.com/D7Qitea9jo
Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 296 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Hız ihlalinde bulunan 124 bin 184, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 26, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 76 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 359 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 467 bin 78 araca/sürücüye işlem yapıldı"
Trafik kurallarına uyulmasını, aşırı hız yapılmamasını ve emniyet kemerinin ihmal edilmemesini isteyen Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.