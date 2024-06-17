Dolar
32.84
Euro
35.22
Altın
2,317.90
ETH/USDT
3,528.00
BTC/USDT
65,986.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler, Netanyahu hükümetinin istifası, Gazze'de ateşkes ve esir takası çağrısı yapmak için Batı Kudüs’te protesto gösterisi düzenliyor
logo
Gündem

Balıkesir'de anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Miraç Kaya  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Balıkesir'de anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Balikesir

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Çağış Mahallesi yakınındaki anızda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bigadiç ilçe kırsalında devam eden orman yangınına 7 uçak, 3 helikopter, 2 dozer, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı 100 civarı personel ile müdahale edilmektedir. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Türk Kızılay, Nijer'de 19 bin 75 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Türkiye Diyanet Vakfı, Kazakistan’daki ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı
Bakan Yumaklı bu yıl 51 çeşit bitkinin tescil edildiğini bildirdi
Türk Kızılay, Musul’da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

Benzer haberler

Balıkesir'de anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in turistik ilçesi Erdek'te Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor

Edirne'de anız alanında başlayıp meyve bahçesine sıçraya yangın söndürüldü

Balıkesir'de butik otelde çıkan yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'de butik otelde çıkan yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Kars'ta bir ev ile 3 ahır ve samanlık yandı

Kars'ta bir ev ile 3 ahır ve samanlık yandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet