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Türkiye Diyanet Vakfı, Kazakistan’daki ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı’nda Kazakistan’daki engellilere ve ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.

Meiramgul Kussainova  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Türkiye Diyanet Vakfı, Kazakistan’daki ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı Fotoğraf: Meiramgul Kussainova/AA

Kazakistan

TDV, "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında bu bayram, ülkede 100 büyükbaş kurbanlık kesti.

Başkent Astana’daki Kazakistan Müslümanlar İdaresi Görme Engelliler Vakfında düzenlenen etkinlikte TDV görevlileri, ihtiyaç sahibi ailelere kurban etlerini dağıttı.

Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Neşet Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün itibarıyla Kazakistan’ın 4 büyük kentinde kurban kesimlerini tamamladıklarını söyledi.

Bodur, bugün dağıtımlara başladıklarını ve bu bayram ülkede yaklaşık 700 kurban hissesi dağıtacaklarını belirterek, “Kazakistan’da 100 büyükbaş hayvan kestik. Bunların 40 tanesini Astana’da, 30 tanesini Almatı’da, 20 tanesini Çimkent’te ve 10 tanesini de Türkistan’da kestik.” dedi.

Kurban hisselerini öncelikle Kazakistan’daki engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını dile getiren Bodur, “Kurban Bayramı’nda kestiğimiz kurbanları kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Bayramlar, sevginin, kardeşliğin ve dostluğun zirveye ulaştığı günlerdir. Bu vesileyle tüm dünyadaki, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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