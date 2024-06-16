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Kurban Bayramı tatilinin birinci günü trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde trafik kazalarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Kurban Bayramı tatilinin birinci günü trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirtti.

Bayram tatilinin birinci günü 15 Haziran Cumartesi 24 saatlik sürede 852 trafik kazasının meydana geldiğinin bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şunları aktardı:

"407 bin 731 araç denetlendi. 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi, 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1421 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına harfiyen uyulması, aşırı hız yapılmaması, araçlarda ve otobüslerde emniyet kemeri takılmasının ihmal edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

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