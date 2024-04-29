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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Konya Büyükşehir Belediyesi Gazze'nin yeniden imarı için hazırlık yapıyor

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, felaket dönemlerinde edindikleri tecrübeler ışığında Gazze'nin yeniden imarıyla ilgili çalışma ekibi oluşturduklarını belirtti.

Zehra Melek Çat  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Konya Büyükşehir Belediyesi Gazze'nin yeniden imarı için hazırlık yapıyor Fotoğraf: Zehra Melek Çat/AA

Konya

Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatının (UCLG) Başkanlığını yürüten, aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olan Altay, AA muhabirine, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı düzenlediğini ve dünyanın büyük bir imtihandan geçtiğini söyledi.

Her gün bir önceki günü unutturacak büyük acılar yaşandığını ifade eden Altay, "İsrail bir devlet soykırımı gerçekleştirerek Gazze'de yaşayan çoluk-çocuk, kadın demeden herkesi orantısız bir şekilde katlediyor. Dünya için bu artık bir sınava dönüştü. Devletler, her ne kadar İsrail'i desteklediklerini söyleseler bile başta ABD'deki öğrenciler olmak üzere dünya üzerindeki bütün vicdan sahipleri buna karşı çıkıyor. İnşallah bir an önce bu soykırımın sona ermesini ve barışın oluşturulmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının da ilk günden itibaren bu konuyla ilgili net bir tavır ortaya koyduğunu dile getiren Altay, kendisinin de Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla İsrail zulmünü kınadığını, Dünya Belediyeler Birliği'nde de katıldıkları toplantılarda Gazze'de yaşananları anlattıklarını belirtti.

"Birilerine şirin görünmek adına Hamas'ı bir terör örgütü olarak nitelendiriyor"

Türkiye'de görev yapan bazı yöneticilerin Hamas ile ilgili söylemlerini eleştiren Altay, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bazı yöneticilerin Hamas ile ilgili söylediklerinin şaşkınlığını yaşıyoruz. İlk gün ifade ettik, Hamas, bir terör örgütü değildir, Filistin'de kurtuluş mücadelesi veren kahramanlardan oluşan bir siyasi yapıdır. Bugün de bunu söylemeye devam ediyoruz. Aslında bunu söyleyerek, İsrail'in yaptıklarını legalleştirmenin yolunun açıldığını görebiliyoruz. Aslında şöyle bir etraflarına baksalar, başta Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere tüm dünyada vicdan sahibi herkes İsrail'in yaptığı zulmü kınamakla meşgul ama maalesef içimizden bazıları Türk milletinin duygularına tercüman olmadan, birilerine şirin görünmek adına Hamas'ı bir terör örgütü olarak nitelendiriyor. Buna kesinlikle karşı olduğumu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bulunduğumuz tüm yapılarda hem Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak hem Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olarak İsrail'in yaptıklarını anlatmaya devam edeceğiz."

Barış görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatan Altay, bu zulmün sona ermesini ve orada yaşayanların acısının bir an önce dinmesini temenni etti.

Altay, 1967 sınırlarını esas alan iki devletli bir çözümün gerçekleşmesini arzu ettiklerini ve bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.

"2 milyon dolarlık bir fon oluşturuldu"

Altay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyelerinin özellikle Gazze'de bulunan belediyelere çeşitli desteklerde bulunduğunu anlattı.

Geçen yıl özellikle İsrail güçleri tarafından evi yıkılan bir Filistinlinin evinin yapılmasıyla ilgili olarak Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk aldıklarını söyleyen Altay, şöyle devam etti:

"Özellikle 7 Ekim'den sonra bir fon oluşturmakla ilgili belediyeler olarak (Türk Dünyası Belediyeler Birliği üye belediyeleri) çalışmaya başladık. Şu an itibarıyla 2 milyon dolarlık bir fon oluşturuldu. Bir taraftan da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak felaket dönemlerinde edindiğimiz tecrübeden kaynaklı olarak Gazze'nin yeniden imarıyla ilgili çalışma ekibi oluşturduk. Özellikle uydu fotoğraflarından eski imar planlarından, haritalardan Gazze'nin yeni imar planına çalışıyoruz. Bu zulüm ilelebet sürmeyecek. Elbet bir gün mutlaka barış olacak ve Gazze'nin ayağa kaldırılması için tüm kurumların inisiyatif alması gerekiyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak hem Konya hem de UCLG teşkilatı olarak bu soruna hazır olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnşallah bir an önce ateşkes sağlanır, biz de Gazze'nin ihyası ve inşası için çalışmalar yapmaya devam ederiz."

Yaşanan acıların unutulmasının mümkün olmadığını ifade eden Altay, insani şartlarda yaşanması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Altay, İsrail yönetiminin bir taraftan soykırım yaparken bir taraftan da insanların temel ihtiyaçlarını gidermesini bir silah olarak kullandığını ve yardımlara engel olduğunu belirterek, "Bu ateşkes sürecinde bütün bunların çözülmesini ümit ediyoruz. Sadece yardımların gitmesi değil, bundan sonra Gazze'de yaşayan vatandaşların, daha doğrusu 1967 sınırlarını esas alacak Filistin Devleti'nin kurulması ve orada yaşayan tüm Müslümanların insani şartlarda yaşaması için elimizden gelen bütün desteği vereceğimizi ve bunun için hazırlık yaptığımızı bir kez daha söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

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