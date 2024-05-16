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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Kızılayı: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 15 bin 103 çocuk öldü

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 bin 103 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Mahmut Geldi  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Filistin Kızılayı: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 15 bin 103 çocuk öldü

İstanbul

Filistin Kızılayı, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 7 ayı aşkın süredir hava, deniz ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşamını yitiren çocukların sayısına dikkati çekti.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 bin 103 çocuk şehit düştü." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 233'e, yaralı sayısının 79 bin 141'e yükseldiğini duyurmuştu.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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