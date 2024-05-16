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Dünya

BM: Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımı neredeyse imkansız

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde düzenli yakıt girişi olmaması ve devam eden çatışmalar nedeniyle yardım dağıtımının neredeyse imkansız olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
BM: Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımı neredeyse imkansız

Cenevre

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'ye geçişlerin günlerdir kapalı olduğu, erişimin güvenli veya lojistik açıdan uygun olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Düzenli yakıt girişinin olmaması, istikrarsız haberleşme ve devam eden çatışmalar nedeniyle (Gazze Şeridi'nde) yardım dağıtımı neredeyse imkansız." ifadeleri kullanıldı.

Bu durumun, 2 milyondan fazla Filistinli üzerinde yıkıcı etkisi olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan Refah sınır kapısını işgal etmişti. İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırı sayısının ciddi şekilde düştüğü belirtiliyor.


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