Dolar
32.22
Euro
35.12
Altın
2,384.84
ETH/USDT
2,998.60
BTC/USDT
66,164.00
BIST 100
10,172.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret ediyor
logo
Dünya

Arap Birliği Genel Sekreteri, Manama'da Guterres ile "Gazze'yi" görüştü

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze ve Sudan'daki son durumu görüştü.

Mahmut Geldi  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Arap Birliği Genel Sekreteri, Manama'da Guterres ile "Gazze'yi" görüştü

İstanbul

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, X hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek 33. Arap Birliği Zirvesi öncesinde Guterres ile bir araya geldiğini ifade etti.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ve BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra'nın da görüşmeye katıldığını aktaran Ebu Gayt, şunları kaydetti:

"Görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları ve bu saldırıların Filistin halkına yönelik yıkıcı etkilerini ele aldık."

UNRWA'nın üstlendiği rolün herkes tarafından malum olduğunu ve bu rolün daha da güçlendirilmesine yönelik imkanları görüştüklerini belirten Ebu Gayt, Filistin meselesinde iki devletli çözümü gelecekte somutlaştırmayı da konuştuklarını aktardı.

BM Genel Sekreteri Guterres ile Sudan'daki durumun tehlikeli olduğu konusunda hemfikir olduklarının altını çizen Ebu Gayt, ülkede devam eden çatışmaların önüne geçilmesi ve devlet yapısının korunmasının kaçınılmazlığına dikkati çekti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Sudan halkına bu zorlu süreci aşması için yardım edilmesinin önemine işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da tıp öğrencileri ve doktorlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
"NEXT by TRT World Forum" 18 Mayıs'ta başlayacak
Samsun'da öğrencinin okula getirdiği biber gazı topunun patlamasıyla 25 öğrenci gazdan etkilendi
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı
Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı dünyaca ünlü gezi sitesinin radarına girdi

Benzer haberler

Arap Birliği Genel Sekreteri, Manama'da Guterres ile "Gazze'yi" görüştü

Arap Birliği Genel Sekreteri, Manama'da Guterres ile "Gazze'yi" görüştü

Tekirdağ'da tıp öğrencileri ve doktorlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

İsrail'in 223 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 272'ye çıktı

Filistin Kızılayı: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 15 bin 103 çocuk öldü

Filistin Kızılayı: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 15 bin 103 çocuk öldü
BM: Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımı neredeyse imkansız

BM: Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımı neredeyse imkansız

Tekirdağ'da üniversiteliler düşüncelerini Gazze için oluşturulan köşeye yazıyor

Tekirdağ'da üniversiteliler düşüncelerini Gazze için oluşturulan köşeye yazıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet