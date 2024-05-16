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Dünya

İHH, İdlib'deki kamplara günlük yaklaşık 85 bin ekmek dağıtıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının yardım çalışmaları kapsamında, Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki çadır kamplarda yaşayan ailelere, her gün yaklaşık 85 bin ekmek dağıtılıyor.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
İHH, İdlib'deki kamplara günlük yaklaşık 85 bin ekmek dağıtıyor

İdlib

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, uygulanan proje sayesinde savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelerin düzenli olarak ekmek temin edebildiklerini söyledi.

Projenin Suriye’deki savaşın başladığı 2011 yılından bu yana devam ettiğini belirten Tahiroğlu, "Türkiye ve dünya genelindeki hayırseverlerin un ve nakdi bağışlarıyla Suriye’nin İdlib bölgesindeki 7 farklı fırında ürettiğimiz 85 bin ekmeği düzenli olarak kamplarda dağıtıyoruz." dedi.

Tahiroğlu, "Ekmekler, ailelerin damak tadına uygun olarak hazırlanıyor. Her poşette 7 adet ekmek bulunuyor. Bu çalışmamızdan her gün 12 binden fazla aile istifade ediyor." ifadelerini kullandı.

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