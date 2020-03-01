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Dünya

Afganistan'daki yetimler İdlib şehitleri için hatim duası okudu

Afganistan'daki yetimler İdlib şehitleri için hatim duası okudu. Programda 33 askerin şehit düştüğü anları anlatan kısa film gösterildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 01.03.2020
Afganistan'daki yetimler İdlib şehitleri için hatim duası okudu Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat/AA

Afghanistan

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki İmam Buhari Yetimhanesi'ndeki çocuklar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için hatim duası okudu.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığınca düzenlenen programda 33 askerin şehit düştüğü anları anlatan kısa film gösterildi.

İmam Buhari Yetimhanesi Müdürü Süleyman Nisari, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada İslam'ı savunan tek ülke olduğunu ve bu nedenle İslam aleminin Türkiye ile gurur duyduğunu söyledi.

İdlib'de 33 askerin şehadetiyle ilgili acı haberin kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Nisari, ''Afganistan halkı olarak şehit ailelerinin acılarını paylaşıyor ve şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz.'' dedi.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Fatih Aytekin de ''İdlib'de şehit olan 33 Mehmetçiğimiz için İmam Buhari Yetimhanesi'nde yetim kardeşlerimiz tarafından hatim indirilerek hatim duaları yapıldı, şehitlerimizin ruhları şad olsun.'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitlerin ruhuna hatim duası yapılırken, yetim çocuklara yemek ikramı yapıldı.

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