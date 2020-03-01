Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijeryalı Müslümanlar İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti

Nijerya'da, İdlib'te şehit olan Türk askerleri ve Türkiye için dua edildi.

Gökhan Kavak   | 01.03.2020
Nijeryalı Müslümanlar İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti Fotoğraf: Gökhan Kavak/AA

Niger

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Türk askerleri ve Türkiye için dua edildi.

Üniversite eğitimini burslu olarak Türkiye'de gören Muhammed Lawal Abdulhafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijer eyaleti sakinlerinin dua için bir camide bir araya geldiğini dile getirdi.

Abdulhafız, "İdlib'de şehit olan Türk askerlerimiz için dua ettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın, erkek, çocuk ve yaşlı yaklaşık 200 kişinin bir camide toplanarak Kur'an-ı Kerim okuduğunu anlatan Abdulhafız, "Türkiye'ye dua ettiğimiz gibi Türkiye'den de dua bekliyoruz. Allah bütün Müslümanları korusun." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

Togo ve Gine'de Mehmetçik için dua edildi

Togo ve Gine'de Mehmetçik için dua edildi

MSB: İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü

Afganistan'daki yetimler İdlib şehitleri için hatim duası okudu

Nijeryalı Müslümanlar İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti

Nijeryalı Müslümanlar İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti
TSK İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor

TSK İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor
Bakan Akar: İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmekte

Bakan Akar: İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmekte