Dolar
18.79
Euro
20.36
Altın
1,914.38
ETH/USDT
1,422.70
BTC/USDT
19,268.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kütüphaneyi gezdi, öğrencilerle sohbet etti
logo
Dünya

İHH'den Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çiftçilere sertifikalı buğday tohumu desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 30 çiftçiye, 2022-2023 Tarım Destekleme Projesi kapsamında 70 ton sertifikalı buğday tohumu yardımı yaptı.

Eşref Musa   | 13.01.2023
İHH'den Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çiftçilere sertifikalı buğday tohumu desteği Fotoğraf: Mitib El Hüseyin/AA

Tel Abyad

İHH Suriye Çalışmaları Kilis Bölge Koordinatörü Tahir Güzelel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tel Abyad'daki çiftçilere, geçen yıllar bölgeyi vuran kuraklık nedeniyle ekmeklik buğday tohumu dağıttıklarını söyledi.

Güzelel, 2022-2023 Tarım Destekleme Projesi kapsamında Tel Abyad Yerel Meclisinin tespit ettiği yardıma muhtaç 30 çiftçiye, 70 ton tohum dağıtıldığını belirtti.

Çiftçilere dağıtılan tohumların, Azez ilçesinde İHH'nin kurduğu Şam Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki laboratuvarlarda kalite testinden geçtiğini aktaran Güzelel, bölge coğrafyasına uygun ve verimi yüksek olan yerli tohum seçiminin yapıldığını kaydetti.

Güzelel, bu projeye destek veren tüm bağışçılara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 67 günde 58 ilin kura çekimi tamamlandı
Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği BİK Genel Kurulu'nda kabul edildi
Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı bir metreyi geçti
Sanatçı Burhan Çaçan, son yolculuğuna uğurlandı
MHP'den PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki

Benzer haberler

İHH'den Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çiftçilere sertifikalı buğday tohumu desteği

İHH'den Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çiftçilere sertifikalı buğday tohumu desteği

İHH 2022 yılında 19 ülkede 1375 su kuyusu açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet