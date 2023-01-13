İHH'den Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çiftçilere sertifikalı buğday tohumu desteği
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 30 çiftçiye, 2022-2023 Tarım Destekleme Projesi kapsamında 70 ton sertifikalı buğday tohumu yardımı yaptı.
Tel Abyad
İHH Suriye Çalışmaları Kilis Bölge Koordinatörü Tahir Güzelel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tel Abyad'daki çiftçilere, geçen yıllar bölgeyi vuran kuraklık nedeniyle ekmeklik buğday tohumu dağıttıklarını söyledi.
Güzelel, 2022-2023 Tarım Destekleme Projesi kapsamında Tel Abyad Yerel Meclisinin tespit ettiği yardıma muhtaç 30 çiftçiye, 70 ton tohum dağıtıldığını belirtti.
Çiftçilere dağıtılan tohumların, Azez ilçesinde İHH'nin kurduğu Şam Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki laboratuvarlarda kalite testinden geçtiğini aktaran Güzelel, bölge coğrafyasına uygun ve verimi yüksek olan yerli tohum seçiminin yapıldığını kaydetti.
Güzelel, bu projeye destek veren tüm bağışçılara teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.