Putin Güvenlik Konseyinde İdlib'i görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyini toplayarak Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu görüştü.
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyini toplayarak Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu ele aldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleri ile İdlib'deki durumu görüştüğünü bildirdi.
Peskov, "Toplantıda özellikle devam eden saldırılar ve terörist bombardımanıyla ilgili endişeler dile getirildi." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.