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Dünya

Putin Güvenlik Konseyinde İdlib'i görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyini toplayarak Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu görüştü.

Ali Cura   | 31.05.2019
Putin Güvenlik Konseyinde İdlib'i görüştü

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyini toplayarak Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu ele aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleri ile İdlib'deki durumu görüştüğünü bildirdi.

Peskov, "Toplantıda özellikle devam eden saldırılar ve terörist bombardımanıyla ilgili endişeler dile getirildi." ifadelerini kullandı.

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