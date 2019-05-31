İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı yapıldı.
Hatay
Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'deki gözlem noktaları için hazırlanan beton bloklar, 7 tırla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlardaki beton blokların 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.