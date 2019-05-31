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Dünya

İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı yapıldı.

Cem Genco   | 31.05.2019
İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı

Hatay

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'deki gözlem noktaları için hazırlanan beton bloklar, 7 tırla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlardaki beton blokların 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu öğrenildi. 

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