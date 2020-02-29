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Dünya

İdlib'de İran destekli 21 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği operasyonlarda İran destekli 21 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Ekip   | 29.02.2020
İdlib'de İran destekli 21 terörist öldürüldü

Tahran

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği operasyonlarda İran destekli 21 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

İran’ın Kum kentindeki Şii dini medreselere ait Hawzahnews sitesinin haberine göre, İdlib'de dün Zeynebiyyun Tugaylarına bağlı 18 ve Fatımiyyun Tugaylarına bağlı 3 militan öldürüldü. Öldürülenler için Kum kentindeki Fatıma-i Masume Türbesi'nde yarın cenaze töreni düzenleneceği ve Masume Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.

İran destekli grupların Suriye'deki varlığı

Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli Şii terörist grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Halihazırda, İran Devrim Muhafızları, Kudüs Tugayı, Nüceba Hareketi, Bakir Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, İdlib ve Halep kırsalında rejim saflarında savaşıyor.

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