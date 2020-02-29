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Dünya, Koronavirüs

Japonya Kovid-19 ile mücadele için 2,5 milyar dolarlık paket açıkladı

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 2,5 milyar dolarlık "acil ekonomik paket" açıkladı.

Nazir Aliyev Tayfur,Nuri Aydın   | 29.02.2020
Japonya Kovid-19 ile mücadele için 2,5 milyar dolarlık paket açıkladı

Tokyo/Bişkek

Abe, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında gereken tüm tedbirlerin alınacağını, bu kapsamda açıklanan 2,5 milyar dolarlık paketin vakaların artış göstermesi ihtimaline karşı hazırlık ve aşı geliştirme çalışmaları için harcanacağını belirtti.

Başbakan Abe, paketin, okulların geçici olarak kapatılmasından etkilenen aileler ve iş verenlere mali yardımları da kapsadığını anlattı.

Kovid-19 ile ilgili bilinmeyen birçok noktanın bulunduğuna dikkati çeken Abe, "Belirsiz bir düşmana karşı mücadele etmek kolay değil." dedi.

Abe, salgınla mücadelede tek başına hükümetin çabalarının yetersiz kalabileceğinin altını çizerek, "Herkesin, özellikle de sağlık kurumlarının, ailelerin ve yerel otoritelerin desteği ve anlayışı olmadan yapamayız." ifadelerini kullandı.

Okulların ilkbahar tatiline kadar kapatılmasına ilişkin ise Abe, kararın salgının öğrenciler ve eğitimciler arasında yayılmasını engellemek amacıyla alındığını vurguladı.

Kırgızistan'da Kovid-19 önlemleri

Kırgızistan'da ise Kovid-19 nedeniyle bugünden itibaren Çin, İran, Japonya, Güney Kore ve İtalya vatandaşlarının geçici olarak ülkeye alınmayacağı bildirildi.

Başbakanlıkta, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova'nın başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, kısıtlamaların diplomatik pasaportu olan kişiler hariç olmak üzere ülkeye iş, turizm ve kişisel amaçlar için gelen tüm vatandaşlar için geçerli olacağı belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle tüm gümrük kapılarında önlemleri sıkılaştıran hükümet, Kırgızistan vatandaşlarının komşu ülkelere kimlik kartıyla seyahat etmelerini de yasakladı.

Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev ve Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, Manas Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemleri yerinde inceledi.

Abılgaziyev, Türkiye'den gelen yolcuların termal kamera ile denetimi sırasında hazır bulundu. Türkiye'den gelen yolcular arasında olası bir vaka tespit edilmedi.

Abılgaziyev, ülkeye giriş yapan yolcuların Kırgızistan'a gelmeden önce hangi ülkede olduğunun da kontrol edilmesi talimatı verdi.

Kırgızistan'da henüz Kovid-19 vakası görülmedi.

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