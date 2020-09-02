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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 917 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 25 milyon 917 bini aştı.

Büşra Selvi Öğütcen,Murat Özgür Güvendik   | 02.09.2020
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 917 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 861 bin 514 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 25 milyon 917 bin 595'e çıkarken, virüs saptanan 18 milyon 207 bin 309 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 848 bin 772 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de 6 milyon 257 bin 938 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 188 bin 902 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 952 bin 790), Hindistan (3 milyon 769 bin 523), Rusya (1 milyon 5 bin), Peru (657 bin 129), Güney Afrika (628 bin 259), Kolombiya (624 bin 69), Meksika (606 bin 36), İspanya (470 bin 973), Arjantin (428 bin 239), Şili (413 bin 145), İran (376 bin 894), İngiltere (337 bin 168), Suudi Arabistan (316 bin 670), Bangladeş (314 bin 946), Pakistan (296 bin 590), Fransa (286 bin 7), Türkiye (271 bin 705) ve İtalya (270 bin 189)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (122 bin 681), Meksika (65 bin 241), Hindistan (66 bin 460), İngiltere (41 bin 504), İtalya (35 bin 491), Fransa (30 bin 661), İspanya (29 bin 152), Peru (29 bin 68), İran (21 bin 672), Kolombiya (20 bin 52), Rusya (17 bin 414), Güney Afrika (14 bin 263) ve Şili (11 bin 321)."

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