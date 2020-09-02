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Dünya

Nana tropikal fırtınası Orta Amerika kıyılarına yaklaştı

Omar tropikal fırtınası, ABD'nin Doğu Kıyısı açıklarında etkisini gösterirken, Nana fırtınasının Orta Amerika kıyılarına yaklaştığı bildirildi.

Sümeyye Dilara Çelik   | 02.09.2020
Nana tropikal fırtınası Orta Amerika kıyılarına yaklaştı

Ankara

ABD merkezli Wsoc TV'nin haberine göre, ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Nana fırtınasının kasırgaya dönüşeceği öngörüsünde bulundu ve Honduras, Guatemala, Belize ve Meksika'nın Yucatan Yarımadası sakinlerinin fırtınayı yakından takip etmelerini tavsiye etti. 

Nana’nın, 28 kilometre batıya doğru ilerleyerek saatte 80 kilometre rüzgar hızıyla Kingston’ın 193 kilometre güneybatısına ulaştığı kaydedildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, tehlikeli fırtına dalgası ve şiddetli yağışların ani sellere neden olabileceğine işaret ederek 2020 kasırga döneminin, en aktif dönemlerden biri olacağını bildirdi.

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