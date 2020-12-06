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Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 294 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 294 artarak 50 bin 310 oldu.

Bilal Güler   | 06.12.2020
İran'da son 24 saatte 294 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 294 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 11 bin 561 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 50 bin 310'a, vaka sayısının da 1 milyon 40 bin 547'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 809'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 730 bin 798 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 387 bin 19 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin kırmızı, 278 ilçenin turuncu ve 106 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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