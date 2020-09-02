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Dünya

ABD'de Kenosha kentinde Trump'ın ziyareti sonrası yine gösteriler düzenlendi

ABD'de son günlerde ırkçılık karşıtı protestoların şiddet eylemlerine dönüştüğü Wisconsin'in Kenosha kenti, Trump'ın ziyaretinin ardından yeniden gösterilere sahne oldu.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 02.09.2020
ABD'de Kenosha kentinde Trump'ın ziyareti sonrası yine gösteriler düzenlendi

Ankara

ABD'de son günlerde ırkçılık karşıtı protestoların şiddet eylemlerine dönüştüğü Wisconsin'in Kenosha kenti, Başkan Donald Trump'ın ziyaretinin ardından yeniden gösterilere sahne oldu.

Megafonla "Polisi tutuklayın" sloganları atan bir kişiyi takip eden 100'den fazla gösterici, beyaz milliyetçisi bir grubun üyesi olduğu söylenen bir erkeği çevreledi. Polisin müdahalesiyle söz konusu kişi göstericilerin elinden kurtarıldı.

Kentte daha sonra üzerinde Trump'ın resmi bulunan bir şapka takan ve ABD Başkanını destekleyen pankart taşıyan kişi göstericiler tarafından sıkıştırıldı.

Trump, dün Kenosha'ya giderek kentteki gösteriler sırasında hasar gören yerleri dolaşmış, iş yerlerinin yeniden inşası için mali destek sözü vermişti.

Donald Trump, şehir turu esnasında güvenlik mensupları ile de sohbet ederek "Güvenlik güçleri muhteşem bir iş çıkardı." yorumunu yapmıştı.

ABD'de siyahilere yönelik polis şiddeti halkı sokaklara döktü

Kenosha'da 23 Ağustos'ta yaşanan olayda polis, Jacob Blake adlı siyahiyi sırtından 7 el ateş ederek vurmuş, hastaneye kaldırılan Blake'nin belden aşağısının felç kaldığı açıklanmıştı.

Diğer yandan Blake'nin ailesinin görüşmeyi kabul etmemesi nedeniyle ABD Başkanının aileyle görüşmeyeceği haberi medyaya yansımıştı.

ABD'de mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık bir ay süren yoğun ve şiddet içerikli protestolar yaşanmıştı.

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