Euro
9.47
Dolar
7.81
BIST 100
1,330.87
Altın
1,836.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini aştı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 564 artarak 60 bin 78'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 06.12.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini aştı

Roma

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 18 bin 887 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 728 bin 878 oldu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Aktif Kovid-19 hasta sayısı düne göre biraz artışla 755 bin 306'ya çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 454'e geriledi.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 564 artarak 60 bin 78'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 17 bin 186 artarak 913 bin 494 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini aştı
Erciyes Üniversitesinde yerli aşıda faz-2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı

Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini aştı

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti
ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 288 bine yaklaştı

ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 288 bine yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 67 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 67 milyonu geçti