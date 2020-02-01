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Dünya

Katar Havayolları Çin uçuşlarını askıya aldı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Katar, Çin'e uçuşları 3 Şubat'tan itibaren askıya aldı.

Serdar Bıtmez,Said İbicioğlu   | 01.02.2020
Katar Havayolları Çin uçuşlarını askıya aldı

Doha

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Katar, bu ülkeye uçuşları 3 Şubat'tan itibaren askıya aldı.

Katar Havayolları'ndan yapılan açıklamada, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle operasyonel zorluklar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, yaşanılan zorluklar sebebiyle 3 Şubat'tan itibaren uçuşların bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

Koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 259'a, virüs bulaşan kişi sayısı 11 bin 791'e yükseldi.

Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692’ye çıkarken, Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

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