Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,586.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan'dan, Çin'den tahliye edilen vatandaşları için Türkiye'ye teşekkür

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşları ile birlikte Azerbaycan vatandaşlarının da TSK'ye ait kargo uçağı ile tahliye edilmesi dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür edildi.

Ruslan Rehimov   | 01.02.2020
Azerbaycan'dan, Çin'den tahliye edilen vatandaşları için Türkiye'ye teşekkür

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşları ile birlikte Azerbaycan vatandaşlarının da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı ile tahliye edilmesi dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iradeleri ve iki ülke arasındaki kardeşlik ruhuna uygun olarak, Çin'in Vuhan kentinden kendi vatandaşlarının da tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, kardeş Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Bu, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin en açık örneklerinden biridir." ifadesine yer verildi.

Tahliye edilen Azerbaycan vatandaşlarının, 2 hafta Türkiye'de karantina altında tutulduktan sonra Azerbaycan'a dönecekleri bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Katar Havayolları Çin uçuşlarını askıya aldı

Katar Havayolları Çin uçuşlarını askıya aldı

Azerbaycan'dan, Çin'den tahliye edilen vatandaşları için Türkiye'ye teşekkür

Irak'ta 3 Çin vatandaşı koronavirüs nedeniyle ülkeye alınmadı

Rusya, Çin'den Almanları tahliye eden uçağın Moskova'ya inmesine izin vermedi

Rusya, Çin'den Almanları tahliye eden uçağın Moskova'ya inmesine izin vermedi
'Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı'

'Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı'
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı