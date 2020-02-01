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Dünya

Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan 'Filistin meselesindeki tavrımız değişmedi' açıklaması

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin, Filistin meselesindeki tavrının değişmediğini belirterek, ABD'nin sözde barış planına karşı Arap ülkelerine ortak bir duruş sergilemeleri çağrısı yaptı.

Gülşen Topçu   | 01.02.2020
Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan 'Filistin meselesindeki tavrımız değişmedi' açıklaması

Amman

Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistin'in çağrısıyla toplanan Arap Birliği'nde konuşan Safedi, Arap Birliği'nin, bölgede adil barış ve istikrarı sağlayacak ortak bir karar alması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası kararlar ve 2002'de kabul edilen Arap Barış Girişimi'nin adil barışın tesisi için tek yol olduğunu belirten Safedi, ülkesinin Filistin meselesindeki tavrının değişmediğini kaydetti.

İki devletli çözümün gerçekleşmesi için doğrudan ve ciddi müzakerelerin başlaması gerektiğine ve bütün uluslararası çalışmaların bu hedefe kanalize edilmesi gerektiğine değinen Safedi, İsrail'i tek taraflı ve yeni "de facto" durumlar dayatmayı hedefleyen adımlar atmama konusunda uyardı.

Kudüs'teki Müslüman ve Hıristiyanlara ait kutsal mekanların hamisi olan Ürdün'ün, kentin tarihi ve hukuki statüsünü korumak için tüm imkanlarını seferber edeceğini belirten Safedi, "Kudüs barış kentidir ve mahrumiyetin ve zulmün değil barışın sembolü olarak kalmalıdır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.


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