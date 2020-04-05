Denizli'de bir ilçe ve mahalle karantinaya alındı
Denizli'nin Acıpayam ilçesi ile Güney ilçesine bağlı Haylamaz Mahallesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Denizli
Güney İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Haylamaz Mahallesi Hacıveliler Küme Evleri'nde oturanların 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
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Mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:
"Adı geçen mahallemizde vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak mahalle sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymalarına karar verilmiştir. Bu karara uymayan mahalle sakinlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."
Mahalleye bağlanan yolları bariyerle kapatan jandarma ekipleri, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Acıpayam ilçesi karantinaya alındı
Denizli'nin Acıpayam ilçesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Acıpayam İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, ilçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak yapılacak tüm giriş çıkışların 15 gün durdurulmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yurt içinde ticari yük ve yolcu taşımacılığı ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların ilçemizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek olup, bu şekilde geçişlerine izin verilenler zorunlu dinlenme molaları, süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ikamet ve iş yerlerinin farklı il, ilçede bulunması durumunda giriş çıkışları bu durumu ispatlayan belgeleri ibraz etmek şartı ile yapabileceklerdir.
İlçemizde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yayılımı azaltmak amacıyla izin belgesi verilmiş araçlar ve görevleri belirtilen kişiler haricindeki giriş çıkışların 05 Nisan 2020 tarihinde saat 00:00'dan itibaren 15 gün süre ile engellenmesine, Çameli Denizli istikametine yolculuk yapan araç ve kişilerin ilçemiz ana yol üzerinden transit olarak geçiş yapmalarının gerekli denetlemeler yapılarak izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.