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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 330'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 580 artarak 42 bin 330'a yükseldi, son 24 saatte de 35 bin 98 yeni vaka tespit edildi.

Barış Seçkin   | 10.11.2020
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 330'a yükseldi

Roma

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 580 artarak 42 bin 330'a yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 35 bin 98 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 995 bin 463'e çıktı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 590 bin 110'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 971'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 580 artarak 42 bin 330'a yükseldi. Bugün kayda geçen ölüm sayısıyla, nisan ayı ortasındaki seviyeye geri dönüldü.

Ülkede virüsü yenenlerin sayısı ise 17 bin 734 artarak 363 bin 23 oldu.

Malta'daki durum

Avrupa'da salgının ikinci dalgasını ağır şekilde geçiren ülkelerden Malta'da da son 24 saatte 153 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, adada halihazırda 2 bin 41 Kovid-19 hastası bulunuyor.

Ülkede salgının başladığı mart ayından bu yana 7 bin 396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Malta Tabipler Birliği, Başbakan Robert Abela'yı salgını ciddiye almamakla suçladı.

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